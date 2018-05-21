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Новая модификация подлодок «Борей» пока слишком дорогая. Строить будут старую
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Новая модификация подлодок «Борей» пока слишком дорогая. Строить будут старую 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В новую государственную программу вооружений до 2027 года заложены стратегические подводные лодки «Борей» в модификации «А». Более современная версия с литерой «Б» в серийное производство пока не идет. Так как анализ показал, что их эффективность не соответствует цене, рассказал агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Собеседник уточнил, что после 2023 года на предприятии «Севмаш» будет запущено строительство 6 атомных субмарин проекта «Борей-А». Они отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты. Всего в российских ВМС будут служить 14 подобных подлодок: 3 обычных и 11 в модификации «А».
Первый «Борей-А» под именем «Князь Владимир» спустили на воду в середине ноября прошлого года. Известно о нем пока очень мало: полное водоизмещение — около 24 тонн, длина — 170 метров, экипаж — свыше 100 человек. Основное вооружение — 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Кроме того, модификацию «А» сделали менее шумной и более маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.
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