Новая модификация подлодок «Борей» пока слишком дорогая. Строить будут старую

В новую государственную программу вооружений до 2027 года заложены стратегические подводные лодки «Борей» в модификации «А». Более современная версия с литерой «Б» в серийное производство пока не идет. Так как анализ показал, что их эффективность не соответствует цене, рассказал агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России

Собеседник уточнил, что после 2023 года на предприятии «Севмаш» будет запущено строительство 6 атомных субмарин проекта «Борей-А». Они отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты. Всего в российских ВМС будут служить 14 подобных подлодок: 3 обычных и 11 в модификации «А».

Первый «Борей-А» под именем «Князь Владимир» спустили на воду в середине ноября прошлого года. Известно о нем пока очень мало: полное водоизмещение — около 24 тонн, длина — 170 метров, экипаж — свыше 100 человек. Основное вооружение — 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Кроме того, модификацию «А» сделали менее шумной и более маневренной. Обновили ей систему управления вооружением.