Какие атомные подлодки предусмотрены новой госпрограммой вооружений

Ранее была озвучена информация о том, что в этом году в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» должно начаться эскизное проектирование проекта 955Б. Планировалось строительство четырех таких ракетоносцев. Однако более тщательно просчитав все «за» и «против», заказчик — Военно-морской флот — принял решение отказаться от усовершенствованных ракетоносцев. При существенном удорожании строительства какими-то особыми преимуществами проект 955Б в сравнении с 955А не отличался.

Строительство новой серии подлодок «Борей-А» начнется на "Севмаше" после 2023 года. Всего в этой серии планируется построить шесть «Бореев-А», которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проектов 955 и 955А относятся к четвертому поколению атомных подлодок и входят в ядерную триаду России . «Бореи» вооружаются специально разработанными для них твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Каждая субмарина несет до 16 ракет. Подлодки заменят стратегические подводные ракетоносцы третьего поколения — 667БДР на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ на Северном.

По словам доктора технических наук профессора Валерия Половинкина — научного руководителя Крыловского научного центра, РПКСН проекта 955А можно считать самым оптимальным в своем классе. При вполне допустимой цене их строительства они отличаются прекрасными техническими характеристиками, малой шумностью и вообще малой заметностью, мощным и весьма современным ракетно-торпедным вооружением. Эти крейсеры вполне обеспечат достаточность морской стратегической ядерной компоненты на ближайшие пятнадцать лет, как минимум.

Досье «РГ»

В настоящее время в боевой состав флота входят три субмарины проекта 955 «Борей». Это головная лодка «Юрий Долгорукий», а также две серийные — " Александр Невский " и «Владимир Мономах».

Остальные пять лодок усовершенствованного проекта 955А заложены и строятся. Им уже даны имена — «Князь Владимир», " Князь Олег ", «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Все эти РПКСН должны войти в состав ВМФ до 2023 года.

Всего же в боевой состав войдут 14 ракетных подводный крейсеров стратегического назначения. Три класса «Борей» и одиннадцать класса «Борей-А».