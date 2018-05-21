В Пермском суворовском училище будет открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь»

Суворовцы смогут наглядно изучать многие узлы и агрегаты не по схемам, а на реальном образце ракетной техники, ранее находившейся на боевом дежурстве.

В Пермском суворовском училище будет открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь». Данный комплекс станет олицетворением мобильной группировки РВСН . Мемориал планируется разместить таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для окружающих с любой точки училища.

Суворовцы смогут наглядно изучать многие узлы и агрегаты не по схемам, а на реальном образце ракетной техники. О принципах работы всех систем комплекса преподаватели будут рассказывать будущим ракетчикам с помощью, реального агрегата.

«Тополь» увековечит память создателей ракетно-ядерного оружия, символизируя вклад Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в обеспечение обороны и безопасности страны и воздавая дань уважения к ратному труду ракетчиков всех поколений.

Данная пусковая ранее находилась на боевом дежурстве.