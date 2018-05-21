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В Пермском суворовском училище будет открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь»
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В Пермском суворовском училище будет открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Суворовцы смогут наглядно изучать многие узлы и агрегаты не по схемам, а на реальном образце ракетной техники, ранее находившейся на боевом дежурстве.
В Пермском суворовском училище будет открыт монумент с автономной пусковой установкой «Тополь». Данный комплекс станет олицетворением мобильной группировки РВСН. Мемориал планируется разместить таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для окружающих с любой точки училища.
Суворовцы смогут наглядно изучать многие узлы и агрегаты не по схемам, а на реальном образце ракетной техники. О принципах работы всех систем комплекса преподаватели будут рассказывать будущим ракетчикам с помощью, реального агрегата.
«Тополь» увековечит память создателей ракетно-ядерного оружия, символизируя вклад Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в обеспечение обороны и безопасности страны и воздавая дань уважения к ратному труду ракетчиков всех поколений.
Данная пусковая ранее находилась на боевом дежурстве.
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