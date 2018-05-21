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В Балтийске отпраздновали день рождения Балтфлота
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В Балтийске отпраздновали день рождения Балтфлота 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Первому российскому флоту исполнилось 315 лет. Торжественный марш на площади Балтийской Славы, показательные выступления военнослужащих наполнили атмосферу этого дня. Все желающие могли посетить военные корабли.
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