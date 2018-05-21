В Балтийске отпраздновали день рождения Балтфлота

Первому российскому флоту исполнилось 315 лет. Торжественный марш на площади Балтийской Славы, показательные выступления военнослужащих наполнили атмосферу этого дня. Все желающие могли посетить военные корабли.