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В Балтийске отпраздновали день рождения Балтфлота
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В Балтийске отпраздновали день рождения Балтфлота
Вести Калининград
1 час назад
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Вести Калининград
Первому российскому флоту исполнилось 315 лет. Торжественный марш на площади Балтийской Славы, показательные выступления военнослужащих наполнили атмосферу этого дня. Все желающие могли посетить военные корабли.
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