Российский «Терминатор» идет завоевывать мир

«Рособоронэкспорт» организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.

Астане. Представительный оружейный форум пройдет с 23 по 26 мая в столице Казахстана

«Рособоронэкспорт» уже стал традиционным участником KADEX. Каждый раз наши делегации проводят здесь весьма плодотворную работу. В этом году мы представляем в Астане более 300 образцов российской продукции военного назначения, среди которых есть и экспортные новинки. Уверен, что наши предложения получат заслуженное внимание со стороны представителей вооруженных сил Казахстана и других стран — участниц выставки», — заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев . Его слова приводятся на официальном сайте государственной корпорации «Ростех» , в состав которой входит компания «Рособоронэкспорт».

Всего в составе единой российской экспозиции в Астане принимают участие 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. Как отметили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», на стенде будут представлены новые образцы стрелкового оружия, технические средства обучения для стрелкового оружия и бронетанковой техники. Внимание заказчиков ожидается к экспортным новинкам компании — бронетранспортеру БТ-3Ф, автомобилю специального назначения «Тигр-М» и другой бронетехнике.

В частности, к подтвердившей свои отличные боевые и эксплуатационные качества в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике боевой машине поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На статической площадке также будут выставлены российские автомобили Урал-4320 и Урал-432009.

Наиболее перспективными образцами для военно-воздушных сил на рынке региона считаются сверхманевренный многофункциональный истребитель типа Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, а также легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т. Кроме того, на выставке ожидается внимание к российским беспилотным летательным аппаратам (БЛА) «Орлан-10Е» и новинке каталога «Рособоронэкспорта» — беспилотнику «Орион-Э».

Для военно-морских сил на стенде компании будут представлены недавно получившие свое экспортное будущее образцы — малый ракетный корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э» и малый ракетный корабль проекта 21635.1 «Сарсар». Кроме них, интерес у потенциальных заказчиков ожидается к продукции концерна «Калашников» — катеру специального назначения проекта 21980Э «Грачонок», скоростному транспортно-десантному катеру БК-16 проекта 02510 и скоростной штурмовой лодке БК-10 проекта 02450.

Также «Рособоронэкспорт» покажет в Астане широкий спектр средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона обладают экспортной перспективой радиолокационная станция дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей «Резонанс-НЭ», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В ходе выставки «Рособоронэкспорт» проведет для иностранных заказчиков ряд презентаций вооружения и военной техники. Также в рамках деловой программы мероприятия запланированы встречи участников российской делегации с партнерами из силовых структур Казахстана и других стран — участниц KADEX-2018. ***

KADEX-2018

Выставка предназначена для представителей всех видов вооруженных сил. Ее тематическая направленность — авиационная техника, беспилотные летательные аппараты и космические технологии, вооружение и военная техника сухопутных войск и военно-морских сил, средства ПВО, тыловое и техническое обеспечение войск, IT-технологии, системы и средства связи, робототехника в военной сфере.

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