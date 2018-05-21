В музее Балтийска выставили раритетные корабельные колокола

В музее Балтийска выставили раритетные корабельные колокола, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Из запасников музея флота достали раритетные рынды с подводной лодки Л-55, построенной в Великобритании , советского эсминца 56 проекта «Настойчивый», гвардейских кораблей эсминца 7 проекта «Стойкий» и ракетного крейсера проекта 1134 «Адмирал Зозуля» и других известных кораблей.

«Как повелось исторически, рында — это «лицо корабля», поэтому она всегда начищена до блеска. Интересно, что корабельный колокол изготавливается вместе с кораблем, поэтому к ней у моряков во все времена было трепетное отношение», — рассказали в пресс-службе.

Кстати, корабельный колокол и сейчас находится рядом с дежурным по кораблю. Правила пользования, как и 300 лет назад, строго прописаны в корабельном уставе.