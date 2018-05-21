10 лет первого полета SSJ100

10 лет назад, 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет первого опытного образца самолета SSJ100. Авиалайнер поднялся на высоту 1200 метров, совершил четыре прохода над взлетно-посадочной полосой, сделал «коробочку» и успешно приземлился. Общее время в воздухе составило один час пять минут. Полет состоялся через восемь месяцев после первой публичной демонстрации самолета.

SSJ100 — первый российский самолет, отправной точкой создания которого стали требования к продукту, сформированные ведущими авиаперевозчиками мира.

За десять лет, прошедших с первого испытательного полета, SSJ100 совершил гигантский скачок. Спроектированный полностью на основе цифровых технологий, он стал первым российским самолетом, созданным по требованиям ведущих мировых авиаперевозчиков.

В рамках разработки самолета Superjet 100 создана новая современная платформа. Она включает не только планер самолета, обладающего высокими аэродинамическими и летно-техническими характеристиками, но и оборудование, которое может быть использовано для разработки самолетов других типов.

Юрий Слюсарь. «Жизнь современного самолета измеряется несколькими десятилетиями. Можно сказать, что Суперджет только в начале пути, хотя за прошедшие с первого полета 10 лет сделано очень много — самолет первым в российской истории получил европейский сертификат типа, налажено современное серийное производство — выпущено уже около 160 самолетов, выстраивается система послепродажного обслуживания, которая позволит авиакомпаниям получать максимальную выгоду от эксплуатации самолета. Мы будем и дальше развивать программу, как в части изменения размерности самолета, так и в части увеличения в нем доли российских поставщиков», — сказал Президент ПАО «ОАК»

В 2011 году самолет получил Сертификат типа Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета , выполнив беспрецедентно обширную программу испытаний: с момента первого полета прошло всего три года. Через год Superjet 100 стал первым российским пассажирским самолетом, сертифицированным в соответствии с авиационными правилами Европейского агентства по авиационной безопасности EASA в категории «транспортный самолет» (пассажирский).

Первые поставки, и их большая часть, пришлись на российский рынок, где SSJ100 успешно эксплуатируется в различных регионах страны, в разнообразных климатических условиях.

Денис Мантуров отметил, что на апрель 2018 года в эксплуатации находится 127 самолетов SSJ100. В общей сложности самолеты выполнили более 275 000 коммерческих рейсов продолжительностью свыше 420 000 летных часов.

«Superjet 100 подтвердил свою успешную эксплуатацию в широком диапазоне климатических условий — при температуре от минус 54 до плюс 45 градусов Цельсия

сказал Министр.

Компания ГСС находится в контакте с авиакомпаниями и последовательно реализует программу совершенствования самолета Superjet 100, идя навстречу заказчикам, ГСС предлагает различные компоновки салонов, в том числе трансформируемые, в зависимости от актуальных потребностей эксплуатанта.

В конце 2017 года состоялся первый испытательный полет самолета Superjet 100 с установленными законцовками крыла, которые позволяют одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%.

Проект не стоит на месте, компания Гражданские самолеты Сухого продолжает развивать SSJ-100. С января 2018 года разрабатывается версия Суперджета на 75 мест.

«Изменения при создании SSJ на 75 кресел могут коснуться крыла, фюзеляжа, двигателя и систем самолета, в частности, предполагается создание нового крыла и бортового комплекса авионики, унифицированного с самолетом МС-21», — заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации. — Самолет может выйти на рынок ориентировочно в конце 2022 — начале 2023 года. По предварительным оценкам экспертов перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 самолетов, зарубежного — до 3000».

Компания также приступила к разработке новой версии самолета — SSJ100R, которая предусматривает обновление ряда систем самолета. К участию в данном проекте, в ходе реализуемой программы импортозамещения, уже приглашены российские разработчики и предприятия-изготовители.

Цели, которые ставятся при разработке новой версии самолета SSJ100R — это снижение его стоимости, операционных издержек, повышение гибкости в послепродажном обслуживании систем самолета за счет наличия альтернативных поставщиков, что также будет способствовать расширению рынков сбыта самолета.

Разрабатываемые нововведения позволят в дальнейшем расширить рынки сбыта SSJ100, обеспечить рост числа заказчиков, удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности.

Superjet 100 — современный российский гражданский самолет, разработанный и производимый АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС»). SSJ100 cоздан с применением новейших технологий, обеспечивающих эффективность эксплуатации и высокий комфорт пассажиров. SSJ100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Продуктовый ряд включает коммерческие самолеты SSJ100, бизнес-версию и воздушные суда специального назначения.