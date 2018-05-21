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Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
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Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
РЖД-Партнер
39 минут назад
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Фото:
РЖД-Партнер
По информации Грузинской железной дороги, маршрут этого проекта берет начало в
Дуйсбурге
, продолжается из
Румынии
к портам
Грузии
на грузовом корабле, а затем расстилается через Грузию и
Азербайджан
в направлении
Китая
или Ближнего Востока.
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