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Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
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Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По информации Грузинской железной дороги, маршрут этого проекта берет начало в Дуйсбурге, продолжается из Румынии к портам Грузии на грузовом корабле, а затем расстилается через Грузию и Азербайджан в направлении Китая или Ближнего Востока.
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