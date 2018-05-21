Кто защитит Крымский мост

Который день слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. Но что меня в очередной раз «восхитило»?

Среди все тех же выступающих я не увидел ни одного человека, хотя бы отдаленно знакомого с организацией охраны и обороны объектов на стратегических коммуникациях.

А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются… Не все, конечно, об этом знают.

Вспомнился в этой связи один необычный случай самого начала восьмидесятых.

Докладываю генералу какую-то бумагу, редчайший для меня в тот момент случай.

Входит сержант — порученец:

— Товарищ генерал, прибыл А… Вы его вызывали!

— Да, пусть заходит!

И, обращаясь ко мне, сказал:

— Посиди! Мы с ним быстро переговорим. Это со сборов парень. Секретчиков.

Вошел незнакомый, крепко сложенный среднего роста человек:

— Товарищ генерал! Старший мичман А. по Вашему приказанию прибыл!

Звание мичман для внутренних войск, согласитесь, весьма нетипично…

— Вот слушай А! Письмо на тебя пришло. От военного прокурора гарнизона. Сестра «потерпевшего» на тебя жалуется!

— Нападавшего, товарищ генерал!

— С особой, говорит, жестокостью ты с ее братом обошелся! Расскажи как дело было?

— Сестра у меня в Ленинском районе живет. Попросила срочно помочь по хозяйству. Сразу после службы, не переодеваясь, поехал к ней. Провозился с освещением до ночи. Иду по парку на конечную остановку трамвая. Вдруг из-за кустов выскакивает мужик на голову меня выше. И нож у него в руках такой хороший, из напильника выточен. Видит мою форму и кричит: «Ууу, конвойник поганый, убью!»

— Ну, а ты?

— Так я, товарищ генерал, машинально так дернул его за руку. Ну нож в одну сторону, он в другую. Оказался ранее трижды судимый. Месяц назад только вышел.

— Да знаю я! А вот сестра пишет, что ты ему обе руки сломал, ключицу переломил и еще челюсть вдребезги. Челюсть то он как сломал?

— Когда падал — он о бордюр сам ударился!

— Ну понятно. Так мы и пишем прокурору — случайно, в результате произвольного падения.

В ходе разговора генерал делал строгое лицо, но веселую улыбку скрыть было невозможно:

— Ну ты это… В следующий раз… Ну сломал ты ему правую руку. Сломал левую. Но челюсть то больше не ломай! А то пишет — с особой, понимаешь, жестокостью.

— Разрешите идти, товарищ генерал?

— Иди! А орден-то ты за что получил?

Позже оказалось, что, в целях обеспечения секретности сборов, их кураторы из военной контрразведки не нашли ничего лучшего, как просто переодеть летчиков и моряков внутренних войск в единую форму МВД СССР с краповыми петлицами.

Да, не мог тогда знать незадачливый сиделец с ножом из напильника, когда принял уникального боевого пловца из подразделения по охране атомных ледоколов за контролера местной ИТК, об очень сложной структуре внутренних войск (ныне Росгвардия).

Но ведь есть люди, хорошо разбирающиеся в военной организации общества. Организацию охраны и обороны объектов на транспорте разрабатывали десятилетиями.

И в Гражданскую войну «бурнаши мост поджигали». И в фильме «А зори здесь тихие» фашисты шли куда и с какой целью? Взорвать мост на железной дороге, идущей в Мурманск

В период Великой Отечественной войны железнодорожные части внутренних войск НКВД СССР сыграли огромную, в том числе стратегическую роль, во время проведения некоторых важнейших операций. Кстати, все легендарные бронепоезда входили именно в их состав.

Вместе со строительством БАМа была специально сформирована 104 дивизия внутренних войск, в состав которой входили два дивизиона бронепоездов, морской отряд и дивизион сторожевых катеров.

Юные курсанты командных училищ внутренних войск на макетах из пенопласта тщательно изучали тактику охраны мостов и тоннелей…

За десятилетия в стране выращена целая плеяда командиров и военных инженеров, подготовленных к этой работе. Разработаны методики, защищены диссертации.

Наиболее активно эти разработки велись в восьмидесятые годы.

Вы думаете что мы с тех пор стали глупее?