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Военные направят в Петербург мобильные группы для защиты от беспилотников во время ЧМ-2018
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Военные направят в Петербург мобильные группы для защиты от беспилотников во время ЧМ-2018 

Собака 44 минуты назад
Фото: Собака
На время ЧМ-2018 Министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов от беспилотных летательных аппаратов, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве и военно-промышленном комплексе.
В Петербург и другие города, принимающие мундиаль, направят комплексы «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица», а также экспериментальную разработку «Силок». Со стороны ФСБ выделят 60 переносных комплексов малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации дронов.
« [Беспилотники] — это эффективный способ донести точно до цели, посадить на пятачок 2–3 килограмма тротила и подорвать его», — пояснил изданию вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
На прошлой неделе у Лахта Центра развернули самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», направленные на Финский залив. Ранее стало известно, что системы ПВО будут охранять небо над Крестовским островом. Для этого около стадиона стадиона «Санкт-Петербург», в радиусе 5 километров установят два специальных два комплекса. Предполагается, что основной их задачей будет защита стадиона от беспилотников, в том числе перехват дронов с помощью радиоэлектронной борьбы.
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