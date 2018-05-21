Догоняя лучших: почему США не могут создать собственный «истребитель танков»

Идея создать мобильный корпус — особый род войск, способный действовать там, где нет возможности применить тяжелую бронетехнику, прорабатывается Минобороны США на протяжении последних десятилетий. Однако с созданием легких бронемашин, способных поддержать огнем наземные силы там, где это нужно, по-прежнему наблюдаются серьезные трудности.

Способность быстро накапливать силы и средства, необходимые для проведения войсковых операций, беспокоит командование армии США на протяжении последних десятилетий. За новый всплеск интереса к силам быстрого реагирования не в последнюю очередь стоит «благодарить» концепцию Multi Domain Battle, в рамках которой предусматривается общая координация на поле боя всех родов Вооруженных Сил и максимально быстрое развертывание подразделений при возникновении кризисных ситуаций. Несмотря на отлаженную военную логистику и развитую систему военно-транспортной авиации, создание легкого танка, защищенного и обладающего огневыми возможностями основного боевого танка одновременно, остается одной из самых серьезных проблем не только для командования Армии США, но и для разработчиков вооружений. За три десятка лет, что минули с начала работ по этой теме, до опытно-войсковой эксплуатации таких машин, постановки на вооружение и участия в боевых действиях дело так и не дошло.

Наиболее успешным проектом в этом направлении мог стать легкий авиадесантируемый танк М8, спроектированный исключительно с прицелом на мобильность. Однако разработка компании FMC, испытанная на Абердинском полигоне, значительно уступала в подвижности и надежности танку Stingray, разработанному в рамках программы Armoured Gun System, и особой любви командующих Сухопутными войсками армии США не снискала.

При общей потребности в машинах этого типа окончательный вердикт был вынесен лишь в середине 90-х: выбор, сделанный в пользу тяжелых танков М1 и боевых машин пехоты, используемых в качестве основного средства огневой поддержки сухопутных войск, поставил крест на судьбе проекта.

Старый табак в новой трубке

Еще через 15 лет стало понятно, что эффективного применения американской бронетехники в локальных конфликтах, требующих быстрого ввода подразделений добиться все реже. Один, из символов армии США — танк М1, который на ряду с боевыми машинами пехоты на протяжении десятилетий оставался основным ударным инструментом Сухопутных войск, в мгновение ока превратился из «ударного молота» в большую проблему.

Ключевой недостаток американской бронемашины кроется в ее массе — оперативно перебрасывать на большие расстояния 62-тонный танк и так же быстро вводить его в бой — настолько сложная задача, что быстро осуществить крупномасштабную переброску двух-трех танковых батальонов просто невозможно.

«Необходимость иметь многоцелевую систему огневой поддержки частей быстрого реагирования в сухопутных войсках объясняется особенностями логистики — легкие танки, созданные в рамках одной из программ, могут быть доставлены в любую точку мира в течении нескольких часов. Для сравнения — на переброску «Абрамсов» в аналогичных условиях понадобятся несколько недель», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» историк бронетехники Борис Фролов

Все и сразу

За основу перспективных машин будущего, которыми планируется вооружить бригады и батальоны из состава так называемого «мобильного корпуса», американскими военными была выбрана программа MPF — Mobile Protected Firepower. Если говорить простым языком, то вся работа над MPF сосредоточена вокруг единственной задачи, в рамках которой от разработчиков требуется сочетать несочетаемое. Машина на универсальной гусеничной платформе, согласно данным о первых представленных образцах, должна получить модульную конструкцию, главной особенностью которой должны стать несколько вариантов боевых блоков — с 20 и 30-мм пушками или противотанковым 120-мм орудие ХМ-360.

Разработчики нового типа бронетехники в США уверены, что экономить на средствах защиты не будут. Куратор одного из проектов по созданию перспективной боевой машины генерал-лейтенант Дэвид Бессет уже отмечал, что схема создания бронекорпуса и средств защиты новых американских боевых машин «будет абсолютно отличаться» от подхода к защите лучшей боевой машины в этом классе — российской самоходной противотанковой установки 2С25 «Спрут-СДМ-1».

При этом американские военные, похоже, не вполне понимают, какими именно характеристиками должна обладать новая машина и в каких условиях ей предстоит воевать. В 2016 году начальник штаба Сухопутных войск генерал Майк Милли заявил, что именно на наземные силы ляжет основной груз по «вскрытию» обороны противника и проникновению в закрытые для доступа сектора — так называемые «зоны воспрещения доступа» или A2/AD. Такое заявление было воспринято специалистами с удивлением, ведь механика действий Вооруженных сил США на протяжении десятилетий работала по обратному принципу, и сухопутным войскам предписывалось действовать лишь там, где уже «отработала» авиация и все очаги сопротивления практически полностью подавлены.

В этой связи возникает и другой вопрос — сможет ли мобильный корпус Сухопутных войск армии США, вооруженные исключительно легкими гусеничными машинами, пережить наступление на хорошо укрепленные районы? На этот вопрос могли бы ответить представители компании General Dynamics Land Systems — еще в 2016 году американские специалисты демонстрировали первые наработки по теме защищенной мобильной боевой машины в Пентагоне . С тех пор никаких достоверных сведений о подвижности, защищенности, массе и бортовой электронике перспективного десантируемого танка нет.

При этом американские эксперты считают, что заменить собой танки М1 перспективная боевая машина, по крайней мере, в ближайшем будущем, не сможет.

«Важно понимать, что танки М1 — это основная боевая машина поддержки наземных сил, равных которой в американской армии по боевым возможностям нет. Перспективная техника может использоваться при подготовке плацдарма для основных сил, однако о полном замещении легкими боевыми машинами основных боевых танков речи пока не идет», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» научный сотрудник Американского совета по внешней политике Сэмюэл Бендетт.

Смертельная гонка

Предыдущие американские проекты по созданию перспективной боевой «мультиспектральной» машины, способной решать сразу несколько задач одновременно, тоже нельзя назвать удачными — целый ряд программ по созданию боевых гусеничных машин с расширенными огневыми возможностями, включая FCS (Future Combat Systems) завершились безрезультатно.

Эксперты полагают, что злую шутку с новой десантируемой машиной, способной прикрывать наземные части и соединения, может сыграть стремление американских военных получить несколько типов бронетехники в одном корпусе. И подобный прецедент в Вооруженных силах США уже имеется.

Михаил Барабанов. «Не исключено, что новая машина, которую пытаются создать последние 30 лет, может оказаться таким же труднореализуемым проектом, как БМП «Брэдли», из которой по требованию военных много лет делали «все и сразу», каждый раз меняя техническое задание и требования», — отметил военный эксперт Центра Анализа Стратегий и Технологий

Главным конкурентом американских военных и эталонной боевой машиной одновременно является российский «истребитель танков» — противотанковая самоходная установка «Спрут-СДМ-1», масса которой позволяет без проблем перебрасывать технику самолетами военно-транспортной авиации и разворачивать противотанковую оборону там, где это необходимо.

Имея всего 18 тонн массы, десантируемая боевая машина способна бороться не только с живой силой, боевыми машинами пехоты, но и с хорошо защищенными основными боевыми танками противника. Для этого машина оснащена 125-мм орудием и целым спектром боеприпасов, включая противотанковые управляемые ракеты комплекса «Рефлекс-М» — ничего подобного в Соединенных Штатах за несколько десятилетий на вооружение так и не приняли.

Эксперты отмечают, что до появления американской десантируемой машины, способной «пройти по массе» и вписаться в ограничения военно-транспортной авиации может пройти еще не один год. В пользу этого прогноза говорит и тот факт, что другой военный «долгострой» — боевая машину пехоты, проектируемая в рамках проекта NGCV, к которой у военных на порядок меньше требований, появится не ранее 2035 года.