Китай планирует запустить на рынок свой новый турбовинтовой самолет MA700 к 2021 году 

настоящее время самолет, разработанный компанией AVIC, находится на стадии детального проектирования и готовится к первому испытательному полету, который намечен на 2019 год. Сертификат типа местного Управления гражданской авиации MA700 должен получить к 2021 году, говорится в заявлении компании.
Новый высокоскоростной самолет создан с помощью технологий, позволяющих уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу, и в сравнении с предшественником MA60 он будет иметь меньшую стоимость эксплуатации. По последним данным, разработчик уже получил 185 заказов на MA700 как от китайских, так и иностранных компаний.
MA700 разрабатывается в рамках китайской программы по уменьшению зависимости гражданской авиации страны от зарубежных поставок. В эту программу также включен уже эксплуатирующийся в Китае региональный самолет ARJ21, узкофюзеляжный реактивный самолет C919, который в мае прошлого года совершил первый испытательный полет, а также разрабатываемый совместно с Россией дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер CR929.