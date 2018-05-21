Китай планирует запустить на рынок свой новый турбовинтовой самолет MA700 к 2021 году

настоящее время самолет, разработанный компанией AVIC, находится на стадии детального проектирования и готовится к первому испытательному полету, который намечен на 2019 год. Сертификат типа местного Управления гражданской авиации MA700 должен получить к 2021 году, говорится в заявлении компании.

Новый высокоскоростной самолет создан с помощью технологий, позволяющих уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу, и в сравнении с предшественником MA60 он будет иметь меньшую стоимость эксплуатации. По последним данным, разработчик уже получил 185 заказов на MA700 как от китайских, так и иностранных компаний.