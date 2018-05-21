Минобороны сформировала во всех городах ЧМ-2018 мобильные группы защиты от беспилотников 

Во всех 11 российских городах, где с 14 июня по 15 июля будет проходить чемпионат мира по футболу, Минобороны сформировало специальные маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, средства противодействия БПЛА выделила и ФСБ, сообщает
со ссылкой на источники.
Средства противодействия беспилотникам (экспериментальная разработка «Силок», комплексы «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934Б «Синица») будут распределены по всем 11 российским городам, где проходит ЧМ, объяснил собеседник РБК из Минобороны. «В частности, для Москвы выделены два комплекса „Силок“ и два комплекса „Свет-КУ“, Санкт-Петербургу — мобильная группа РЭБ (Р-300Р „Житель“, Р-934БМВ) и два комплекса „Свет-КУ“, то же самое выделено Екатеринбургу», — пояснил источник. По данным собеседников РБК, это сделано в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.
Со стороны ФСБ будут выделены 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет». Они предназначены для пресечения проникновения в охраняемое пространство объекта путем подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА с неподготовленных позиций участка охранения, поясняется на сайте
производящего их ЗАО «НПЦ „Фирма „НЕЛК“. Для использования устройства специальной подготовки не требуется.
Кроме того, у спецслужбы, по данным источника РБК, есть собственные новинки в этой области — комплекс противодействия БПЛА „Орел-ЧМФ“ и комплект аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности ПЗ1076.
Во время чемпионата мира по футболу в России установливаются усиленные меры безопасности, напоминает
На время проведения чемпионата мира вводится 41 зона ограничений над местами проживания и тренировки футбольных команд и 10 запретных зон вокруг стадионов. Хотя в этих зонах полёты запрещены, они относительно маленькие — радиусом от 0,5 до 10 км, поясняет на своем
сайте
Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.
Также установлено 11 больших зон ограничений радиусом 110 км — в городах Москва, Нижний Новгород, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Самара, Ростов-на-дону, Калининград. Как указано в приказе Минтранса, эти зоны ограничений распространяются только на гражданские пилотируемые и беспилотные воздушные суда, которые не оборудованы средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации.