Минобороны сформировала во всех городах ЧМ-2018 мобильные группы защиты от беспилотников

Во всех 11 российских городах, где с 14 июня по 15 июля будет проходить чемпионат мира по футболу, Минобороны сформировало специальные маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, средства противодействия БПЛА выделила и ФСБ , сообщает

со ссылкой на источники.

Со стороны ФСБ будут выделены 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет». Они предназначены для пресечения проникновения в охраняемое пространство объекта путем подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА с неподготовленных позиций участка охранения, поясняется на сайте

производящего их ЗАО «НПЦ „Фирма „НЕЛК“. Для использования устройства специальной подготовки не требуется.

Кроме того, у спецслужбы, по данным источника РБК, есть собственные новинки в этой области — комплекс противодействия БПЛА „Орел-ЧМФ“ и комплект аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности ПЗ1076.

Во время чемпионата мира по футболу в России установливаются усиленные меры безопасности, напоминает

На время проведения чемпионата мира вводится 41 зона ограничений над местами проживания и тренировки футбольных команд и 10 запретных зон вокруг стадионов. Хотя в этих зонах полёты запрещены, они относительно маленькие — радиусом от 0,5 до 10 км, поясняет на своем

сайте

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.