Военные ВВО на учениях пресекли попытку диверсантов сорвать запуск ракет

"В ходе завязавшегося учебного боя ракетчики отработали нормативы по занятию обороны, применили различные тактические приемы для блокирования «нападавших», подавления их огневых точек. Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны движущейся техники", — сообщил Гордеев.

Военные отработали организацию связи, взаимодействие расчетов ОТРК «Искандер» и подразделений боевого охранения при совместном выполнении задач.

Расчеты боевых машин прибыли в заданный район, перегрузили ракеты из транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, развернули комплексы и провели электронные пуски ракет на дальности около 80 километров, уничтожив важные объекты условного противника.