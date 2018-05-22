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Ракетчики ВВО отразили нападение условного противника в Еврейской АО
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Ракетчики ВВО отразили нападение условного противника в Еврейской АО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобные учения проводятся для совершенствования навыков ракетчиков при выполнении задач в резко меняющейся обстановке, в том числе и при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.
На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа в Еврейской автономной области военнослужащие ракетного соединения отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся сорвать выполнение пусков ракет.
В ходе завязавшегося учебного боя ракетчики отработали нормативы по занятию обороны, применили различные тактические приемы для блокирования «нападавших», подавления их огневых точек.
Подразделения боевого охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны движущейся техники.
Кроме того, были выполнены элементы организации связи и взаимодействия расчетов ОТРК «Искандер» и подразделений боевого охранения при совместном выполнении задач.
Расчеты боевых машин в установленный срок прибыли в заданный район, выполнили нормативы по перегрузке ракет из транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, развертыванию комплексов и выполнили электронные пуски ракет на дальности около 80 километров, уничтожив важные объекты условного противника.
Подобные учения проводятся для совершенствования навыков ракетчиков при выполнении задач в резко меняющейся обстановке, в том числе и при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.
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