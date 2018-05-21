Ещё
«Солнцепек» и «Бук» были замечены на учениях алжирской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Солнцепек» и «Бук» были замечены на учениях алжирской армии 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Недавно на алжирском телевидении был показан материал о ежегодных армейских учениях. Основное внимание было уделено подразделениям военных врачей, продемонстрировавшим мастерство оперативного развертывания полевых госпиталей и оказания скорой медицинской помощи. Но на 25-й секунде появляются небезызвестные российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а позже — зенитно-ракетный комплекс «Бук».
Французский ресурс «Менадефенс» уточняет, что ТОС «Солнцепек» был поставлен на вооружение алжирской армии несколько месяцев назад.
ИноСМИ: последние новости
Возрождая Второй флот, США берут на прицел Россию Россия наверстывает упущенное, разрабатывая беспилотные боевые системы Пиво и цветы: Меркель и Путин закладывают основы оттепели в отношениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США лишили Россию важнейшего источника доходов161
ООН предрекла скорое вымирание Украины171
Берлускони оценил Крым46
Клинтон решила «вступить в ряды русских»109
Москва обвинила Британию в убийствах на чужой территории29
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение