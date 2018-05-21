«Солнцепек» и «Бук» были замечены на учениях алжирской армии

Недавно на алжирском телевидении был показан материал о ежегодных армейских учениях. Основное внимание было уделено подразделениям военных врачей, продемонстрировавшим мастерство оперативного развертывания полевых госпиталей и оказания скорой медицинской помощи. Но на 25-й секунде появляются небезызвестные российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а позже — зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Французский ресурс «Менадефенс» уточняет, что ТОС «Солнцепек» был поставлен на вооружение алжирской армии несколько месяцев назад.