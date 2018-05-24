Морпехи Каспийской флотилии осваивают новые БТР-82А

Сейчас механики-водители производят обкатку бронетранспортеров перед началом летнего периода обучения, а наводчики-операторы выполняют калибровочные стрельбы из штатного вооружения БТРов.

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) осваивают новые бронетранспортёры БТР-82А, поступившие на вооружение в середине мая.

Заранее сформированные и обученные экипажи сначала подготовили боевые машины к летнему режиму эксплуатации. Были заменены технические жидкости и масла в различных механизмах около 30 новых БТРов, подразделением материально-технического обеспечения проведена диагностика всех узлов и агрегатов.

Сейчас механики-водители производят обкатку бронетранспортеров перед началом летнего периода обучения, а наводчики-операторы выполняют калибровочные стрельбы из штатного вооружения БТРов.

В мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих подразделений морской пехоты флотилии.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения войск ЮВО на современные образцы техники до 2020 года.

Очередная партия бронетранспортёров в количестве более 30 единиц прибудет к морпехам в начале июня этого года.