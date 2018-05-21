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Самолет Ту-2140Н с цифровой камерой выполнит наблюдательный полет над США
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Самолет Ту-2140Н с цифровой камерой выполнит наблюдательный полет над США 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Новое оборудование расширит возможности российской авиации при проведении наблюдательных полетов.
В период с 21 по 29 мая 2018 года Россия проведет первый этап освидетельствования нового самолета Ту-2140Н с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства. Об этом сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника Национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
По его словам, это предусмотрено Договором по «Открытое небо» и является предварительной демонстрацией технических возможностей самолета и аппаратуры наблюдения. В мероприятии примут участие представители 20 государств — участников из Европы, США и Канады.
Россия — единственная из 34 государств — участников Договора по открытому небу, кто использует цифровые аэрофотокамеры при выполнении этого документа. Так, уже более трех лет Министерство обороны РФ активно применяет самолеты наблюдения Ан-ЗОБ и Ту-154М, Лк-1 с цифровым оборудованием для выполнения полетов над территориями европейских стран, а также над США и Канадой.
Принятие на вооружение нового типа самолета наблюдения Ту-2140Н продолжит работы по внедрению современных оптико-электронных систем наблюдения в Договор по открытому небу.
По российским оценкам, ввод в строй нового самолета значительно расширит возможности нашей страны по планированию и эффективному выполнению наблюдательных полетов над территориями государств — участников договора. При этом следует отметить, что самолет с цифровой камерой отечественного производства сможет применяться как в интересах Минобороны России, так и народного хозяйства (экологический мониторинг окружающей среды, предупреждение техногенных катастроф и отслеживание за чрезвычайными ситуациями).
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