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Новое спасательно-буксирное судно для ВМФ РФ спущено на воду в Астрахани
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Новое спасательно-буксирное судно для ВМФ РФ спущено на воду в Астрахани 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Это уже пятое спасательно-буксирное судно с водолазным комплексом и подводным телеуправляемым аппаратом, выпущенное предприятием.
В Астраханском филиале ООО "Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск) спущено на воду построенное для Новороссийской базы Черноморского флота спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев».
Это уже пятое спасательно-буксирное судно с водолазным комплексом и подводным телеуправляемым аппаратом, выпущенное предприятием.
Судно предназначено для оказания помощи аварийным кораблям, спасения их личного состава, буксировки судов, снятия их с мели, тушения пожаров на море и берегу, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые работы.
Полное водоизмещение судна — 1.2 тыс. тонн, длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов. Мощность дизельной энергетической установки — 1,2 тыс. л. с. (два двигателя мощностью около 600 л.с. каждый).
В планах предприятия постройка шестого по счету аварийно-спасательного судна из той же серии.
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