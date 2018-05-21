Новое спасательно-буксирное судно для ВМФ РФ спущено на воду в Астрахани

Это уже пятое спасательно-буксирное судно с водолазным комплексом и подводным телеуправляемым аппаратом, выпущенное предприятием.

Это уже пятое спасательно-буксирное судно с водолазным комплексом и подводным телеуправляемым аппаратом, выпущенное предприятием.

Судно предназначено для оказания помощи аварийным кораблям, спасения их личного состава, буксировки судов, снятия их с мели, тушения пожаров на море и берегу, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые работы.

Полное водоизмещение судна — 1.2 тыс. тонн, длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов. Мощность дизельной энергетической установки — 1,2 тыс. л. с. (два двигателя мощностью около 600 л.с. каждый).

В планах предприятия постройка шестого по счету аварийно-спасательного судна из той же серии.