В Словакии тестируют бронемашины 8х8 и 4х4 для нужд армии

"Тестирование возможностей данных бронемашин, производимых различными фирмами, будет продолжаться до конца мая. Затем мы предложим правительству план дальнейших действий по реализации данного проекта", — сказал Гайдош, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.

Ранее правительство республики одобрило план минобороны о закупке 81 боевой бронемашины с колесной формулой 8х8 и 404 многоцелевых тактических боевых бронемашин с колесной формулой 4х4 на общую сумму около 1,2 миллиарда евро. Предполагается, что новые бронемашины поступят на вооружение словацкой армии в течение 2019-2029 годов.

Минобороны при оснащении армии новыми бронемашинами намерено использовать и возможности республиканских военных предприятий.