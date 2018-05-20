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В Словакии тестируют бронемашины 8х8 и 4х4 для нужд армии
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В Словакии тестируют бронемашины 8х8 и 4х4 для нужд армии 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 20 мая — РИА Новости. В Словакии в течение мая проходит тестирование бронемашин 8х8 и 4х4 различных мировых производителей для их последующей закупки для нужд республиканских вооруженных сил в рамках их модернизации, сообщил в воскресенье журналистам глава минобороны страны Петер Гайдош.
"Тестирование возможностей данных бронемашин, производимых различными фирмами, будет продолжаться до конца мая. Затем мы предложим правительству план дальнейших действий по реализации данного проекта", — сказал Гайдош, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.
Ранее правительство республики одобрило план минобороны о закупке 81 боевой бронемашины с колесной формулой 8х8 и 404 многоцелевых тактических боевых бронемашин с колесной формулой 4х4 на общую сумму около 1,2 миллиарда евро. Предполагается, что новые бронемашины поступят на вооружение словацкой армии в течение 2019-2029 годов.
Минобороны при оснащении армии новыми бронемашинами намерено использовать и возможности республиканских военных предприятий.
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