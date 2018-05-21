Ещё
Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Барщевскому спасли жизнь
Барщевскому спасли жизнь

Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В честь 287-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота пресс-служба Минобороны РФ подготовило видеоролик, в котором показана вся военная мощь военно-морского подразделения.
За полторы минуты пользователи интернета могут увидеть атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные боевые корабли, морскую пехоту, аквалангистов и береговые ракетно-артиллерийские части. Отметим, что по итогам прошлого года Тихоокеанский флот признан лучшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ России по боевой подготовке.
В нынешнем году моряки-дальневосточники уже провели более 60 тактических учений различного масштаба. Учебно-боевые задачи в море решали более 60 кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.
С 7 мая отряд боевых кораблей в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» находится в дальнем океанском походе. В ходе двухмесячного плавания отряд Тихоокеанского флота посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и примет участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2018».
Российская Газета: последние новости
Всю мощь Балтийского флота показали на видео Россия за 65 лет экспорта оружия усилила позиции на мировом рынке Видео: Гигантский C-130 пролетел в метрах над военными
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярную сеть магазинов в России закроют174
Барщевскому спасли жизнь26
Смерть в прямом эфире11
Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым210
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»35
Видео
Берлускони оценил Крым
В мире
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
00:52
Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских»
Общество
00:52
Клинтон решила «вступить в ряды русских»
В мире
01:59
Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
Погода Новости Москвы
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:59
Кудрявцева покидает Россию
Шоу-бизнес
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
00:52
Популярную сеть магазинов в России закроют
Компании
01:09
Рынска пристыдила белорусов за «свинство»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение