Всю мощь Тихоокеанского флота собрали в одном видео

В честь 287-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота пресс-служба Минобороны РФ подготовило видеоролик, в котором показана вся военная мощь военно-морского подразделения.

За полторы минуты пользователи интернета могут увидеть атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные боевые корабли, морскую пехоту, аквалангистов и береговые ракетно-артиллерийские части. Отметим, что по итогам прошлого года Тихоокеанский флот признан лучшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ России по боевой подготовке.

В нынешнем году моряки-дальневосточники уже провели более 60 тактических учений различного масштаба. Учебно-боевые задачи в море решали более 60 кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.

С 7 мая отряд боевых кораблей в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» находится в дальнем океанском походе. В ходе двухмесячного плавания отряд Тихоокеанского флота посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и примет участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2018».