Ещё
Тихоокеанский флот отмечает 287-ую годовщину со дня образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихоокеанский флот отмечает 287-ую годовщину со дня образования 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На кораблях Тихоокеанского флота РФ состоялись праздничные мероприятия, посвященные 287-ой годовщине со дня образования, сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николай Вознесенский.
"В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота состоялся торжественный подъём Андреевских Военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялся праздничный концерт, посвященный 287-й годовщине флота, добавил глава пресс-службы.
Воскресенский отметил, что сейчас Краснознаменный Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России, обеспечивает защиту государственных интересов государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и делает это достойно.
Начальник пресс-службы рассказал, что флот не первый год оснащается новой современной техникой и вооружением. «Планируется, что в 2019 году Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота », — сказал он.
Кроме этого, по словам Воскресенского, в ближайшее время планируется оснащение ТОФ дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3, в состав их вооружения входят крылатые ракеты морского базирования «Калибр».
РИА Новости: последние новости
МИД Азербайджана раскритиковал Ереван после гибели военного на границе Учения США и Южной Кореи саботируют примирение с КНДР, заявили в Совфеде В Балтийске отметят день основания Балтийского флота
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы произошел подземный взрыв49
Россия нашла новый козырь в войне санкций1032
В Луганске прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ19
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост938
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл23
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение