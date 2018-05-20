Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере понедельника помещено интервью командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, который рассказывает о задачах, которые в зоне своей ответственности решает одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России . Материал публикуется в День Тихоокеанского флота.

Сообщается о прошедшей в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского XXVI Всероссийской межведомственной военно-научной конференции, посвященной развитию теории и практики применения войсковой ПВО в современных условиях, и выступлении на ней начальника войсковой ПВО Вооружённых Сил генерал-лейтенанта Александра Леонова

Командующий войсками ЮВО Герой России генерал-полковник Александр Дворников отвечает на вопросы «Красной звезды» об итогах зимнего периода 2018 учебного года для дислоцированных на юге европейской части России войск и их задачах в летнем периоде обучения.

Кроме того, публикуется статья начальника Управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергея Рыжкова относительно действий США, идущих вразрез с Договором о ракетах средней и меньшей дальности.