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Успешно испытан китайский авиадвигатель CJ-1000AX
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Успешно испытан китайский авиадвигатель CJ-1000AX 

Вести.Ru 1 час назад
В Китае прошли первые испытания авиадвигателя CJ-1000AX, разработанного в этой стране, для своего реактивного пассажирского самолета С919. Двигатель запустили на сборочном предприятии в Шанхае, все прошло успешно, передает ТАСС со ссылкой на информацию компании-разработчика AECC Commercial Aircraft Engine.
Первый испытательный полет самолета C919 состоялся в мае 2017 года в Шанхае. На нем установлен двигатель LEAP-X1C компании CFM International, как и на Boeing 737, а также A320. В настоящее время самолет проходит процедуру сертификации в КНР.
Соглашение о разработке собственного двигателя для C919 компания AECC и Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) подписали в декабре 2016 года. Сборка двигателя была завершена в декабре 2017 года.
В сентябре прошлого года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) России подписала с китайской компанией AECC меморандум о совместной разработке газотурбинного двигателя для нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета за пять лет.
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