Россия за 65 лет экспорта оружия усилила позиции на мировом рынке

Боевые системы, созданные в России и проверенные в боях, даже без особой рекламы завоевывают все новые и новые позиции на мировом рынке. Наша страна постепенно, но уверенно входит в те регионы, где, казалось бы, доминирование Запада было и будет вечным. Совсем недавно без лишнего шума "Рособоронэкспорт" подписал обширный контракт на поставку вооружений в Уганду . Стоимость его почти миллиард долларов. Страна, всегда находившаяся под контролем Запада, закупит в России самое современное вооружение.

Интересный парадокс. Чем активнее Вашингтон использует ультимативную риторику, принуждая чуть ли не все страны мира идти в строгом фарватере их политики, тем больше растет интерес именно к российскому оружию и развитию военно-технического сотрудничества с нашей страной.

Объяснить это можно тем, что мы экспортируем прежде всего оборонительное оружие, которое гарантирует любому государству его максимальную защиту от ударов с воздуха, с моря и враждебных атак на земле.

Например, Венесуэла получила мощнейшие зенитно-ракетные комплексы «Антей-2500». ПВО этой страны сейчас оснащены одними из лучших в мире зенитно-ракетными комплексами средней дальности «Печора-2М» и «Бук-М2Э». В эту страну были поставлены боевые вертолеты Ми-35М, истребители Су-30МК2, реактивные системы залпового огня «Смерч».

Сегодня по техническому оснащению вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэла считаются одними из самых мощных в регионе. В Латинской Америке продолжается активный спрос на наши вертолеты, хотя раньше здесь доминировали только североамериканские. Многофункциональные Ми-17 работают и служат в Бразилии , Венесуэле, Колумбии Мексике . В настоящее время в этом регионе эксплуатируется около четырехсот вертолетов Ми-17 различных модификаций.

Кстати, не только чисто боевая техника востребована на латиноамериканском рынке. Там с большой охотой покупают тяжелые автомобили «Урал» и «КамАЗы».

Продажа оружия — это всегда поставки самой высокотехнологичной продукции. Поскольку мы продаем и лицензии на производство тех или иных систем вооружения, ноу-хау, реализованные в них, могут использоваться в гражданской промышленности. А недавно «Рособоронэкспорт» совершил революционный поворот в своей деятельности. Потенциальным покупателям предлагаются именно технологии, создававшиеся отечественными оборонщиками изначально для военных целей. Их адаптировали для обеспечения гражданской безопасности.

Разработана уникальная по своему комплексному подходу система обеспечения безопасности мегаполисов, критически важных объектов и приграничных зон, в том числе, морских. Называется она «Безопасный город». Это словосочетание родилось на Западе в виде выражения Safe City. Однако российские предложения гораздо более интересны, что уже признано во многих странах.

Дело в том, что во всем мире концепцию Safe City реализуют в основном полицейские подразделения. А сегодня значительно вырос спектр угроз, выходящих за рамки только полицейской компетенции. Ситуация может сложиться так, что необходимо оперативно превратить в неприступную крепость совершенно мирный приморский город или целый курортный район. И сделать это так, чтобы жители не испытали дискомфорта. Специалисты «Рособоронэкспорта» утверждают — это возможно.

Вот лишь некоторые особенности Safe City в российской интерпретации. В видеосистемах используется технология трехмерного распознавания лиц, разработанная нашими специалистами. Она позволяет идентифицировать человека в головном уборе или солнцезащитных очках и даже различать близнецов. Для охраны объектов в горной местности использовался мобильный комплекс «Паутина-М». Он гарантирует в условиях сложного горного рельефа надежный контроль территории самих объектов, а также дальних подступов к ним.

Многоуровневая интегрированная система «Цирконий-С2000» включает в себя: 50 мобильных РЛС, 500 единиц различных охранных сигнализаций, 3000 тепловизионных камер и ряд других технических средств контроля и наблюдения. Во время зимней Олимпиады в Сочи это позволило обеспечить охрану 39 железнодорожных мостов и 31 автомобильного, 11 эстакад и путепроводов, 6 железнодорожных и 3 автомобильных тоннелей. И еще целого ряда важных объектов.

На экспорт предлагаются технологии, создававшиеся для военных целей, но адаптированные для защиты городов

Такие показатели впечатлили даже такие технически продвинутые страны как Малайзия Сингапур . Там сейчас внимательно изучают российские предложения, вполне возможно проект «Безопасный город» станет столь же востребованным продуктом «Рособоронэкспорта», как бронетехника, боевые самолеты, вертолеты, и системы ПВО.

После развала СССР Москва активизировала свою работу, разрешив к экспорту новейшие системы, такие как зенитно-ракетные комплексы С-300, газотурбинные танки Т-80, истребители Су-30. Настоящим шоком для НАТО стала продажа в 1966 году Кипру , а фактически Греции — члену Северо-Атлантического блока, двух дивизионов С-300ПМУ1. Стоит отметить, что тогда это был лучший в мире зенитно-ракетный комплекс, равных которому не имели даже США . «Трехсотки» сразу стали одним из самых востребованных товаров на мировом рынке вооружений, а им на смену уже идут «четырехсотки».

Отличительной чертой военного экспорта по-русски стало максимальное доверие к нашим зарубежным партнерам и учет всех их запросов. Так, в конце 1990-х специально для индийских ВВС был спроектирован тяжелый истребитель Су-30МКИ, который по сей день остается лучшим в своем классе. И мы помогли индусам организовать лицензионное производство этих машин у себя в стране.

Россия передала Индии технологию производства современных крылатых ракет, что позволило специалистам этой страны создать целую линейку мощных ракет BrahMos. Они могут использоваться с сухопутных носителей, морских и воздушных. Сейчас разрабатывается гиперзвуковой вариант этой ракеты.

Появилась информация о том, что председатель индийской государственной самолетостроительной корпорации HAL Суварна Раджу заявил — его объединение готово поставить ВВС Индии 40 дополнительных истребителей Су-30МКИ. Сейчас военно-воздушные силы этой страны имеют 249 Су-30МКИ. Предлагаемые истребители будут модифицированы и приспособлены для несения именно сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos A.

Объединенные Арабские Эмираты , никогда не покупавшие в СССР оружие, приобрели за вполне приличную цену более семисот боевых машин пехоты БМП-3. В армии этой страны их даже больше, чем в российской. Если бы не давление Вашингтона, сейчас наша бронетехника доминировала повсеместно. Она доказала свое превосходство в сравнении с западными образцами во всех локальных военных конфликтах, которых было немало за минувшие четверть века.

Кстати, именно проверка боем доказала, что русское оружие — одно из лучших в мире. После нашей победы в Великой Отечественной интерес к нему проявили многие страны. А планомерный экспорт оружия из нашей страны начался 65 лет назад. Мало кто знает, что инициатором рождения структурированного военно-технического сотрудничества Москвы с другими странами был Мао Цзэдун

После образования КНР он в 1950 году лично обратился к Сталину с просьбой оснастить Народно-освободительную армию Китая исключительно советским вооружением. Прошло несколько лет, но поставки толком так и не начались. У Москвы просто не было опыта торговли вооружением в столь массовом количестве. Мао предложил советскому руководству решить проблему кардинальным образом. И незадолго до своей кончины Сталин приказал создать государственную структуру, которая должна была обеспечивать оружейный экспорт.

8 мая 1953 года распоряжением Совета министров СССР в министерстве внешней и внутренней торговли было создано Главное инженерное управление. Ему поручили рассматривать зарубежные заявки, оформлять контракты, обеспечивать поставки оружия иностранным заказчикам и вести финансовые расчеты. Так начала формироваться отечественная культура торговли оружием, стала отлаживаться система всего военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.