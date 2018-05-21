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В Смоленске полицейские и общественники организовали для школьников экскурсию в музей
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В Смоленске полицейские и общественники организовали для школьников экскурсию в музей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятий, посвященных 300-летию российской полиции учащиеся средней школы № 33 Смоленска посетили музей истории смоленской полиции.
Организаторами экскурсии выступили сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Смоленску совместно с представителем Общественного совета при городском УМВД Виктором Гришаенковым. В музее учащимся рассказали об истории создания и становления российской полиции, которой в этом году исполняется 300 лет, о подвиге сотрудников органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны, о современной службе. Школьники увидели множество интересных экспонатов: раритетные фотографии, оружие и обмундирование различных эпох. Побывали ребята и в зале памяти, где узнали о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Школьники с удовольствием слушали рассказ экскурсовода, а также задавали интересующие вопросы. Особенно ребятам понравилось то, что с некоторыми экспонатами можно было сфотографироваться.
По окончании мероприятия школьники поблагодарили организаторов экскурсии за увлекательное путешествие во времени и возможность прикоснуться к истории российской полиции.
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