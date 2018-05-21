Главные достижения Шойгу на посту министра обороны

Начиная с 2012 года на вооружение было принято более 300 образцов военной техники. В стратегических ядерных силах уровень оснащенности современными образцами ВВСТ доведен до 79%, в Сухопутных войсках — 45%, в ВКС — 73%, в ВМФ — 53%.

В стратегических ядерных силах 96% пусковых установок находится в постоянной готовности к немедленному пуску, получено 80 межконтинентальных баллистических ракет. Стратегические ракетоносцы доработаны под применение нового типа ракет. Доля современных образков выросла с 22% до 75,7%. Морские Силы ядерного сдерживания обеспечили непрерывное боевое дежурство ракетных подводных лодок с периодическим патрулированием, в том числе подо льдами Арктики. Получено 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 подводных крейсера «Борей».

Сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, обладающему средствами противоракетной обороны.

Совершен прорыв в оснащении Вооруженных Сил высокоточным оружием большой дальности. Количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные применять ракеты по целям на дальности до четырех тысяч километров.

Силы общего назначенияполучили3 237 танков и других боевых бронированных машин; более одной тысячи самолетов и вертолетов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 1800 современных беспилотных летательных аппаратов.

12 ракетных полков перевооружены на комплекс «Ярс». Десять ракетных бригад — на комплекс «Искандер-М». 12 авиационных полков — на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34. 3 бригады армейской авиации и 6 вертолетных полков — на Ка-52 и Ми-28.

В 2015 году сформирован новый вид Вооруженных Сил — Воздушно-космические силы. Достигнуты: единое руководство строительством системы ВКО, скоординированное развитие войск (сил) и средств борьбы со средствами воздушно-космического нападения противника (включая ударные системы оружия); Единая ответственность за ВКО, в том числе наличие единых зон ответственности за ПВО в границах военных округов.

Идет совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа «Воронеж», проведена модернизация действующих станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга».

В результате ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства. На всех стратегических воздушно-космических направлениях обеспечивается обнаружение баллистических ракет на любых траекториях полета.

149 000 военнослужащих обеспечено служебными квартирами. 120 900 военнослужащих получили постоянное жилье. 107 700 военнослужащих получили компенсацию за поднаем жилья. 79 400 военнослужащих реализовали право на жилье в рамках НИС. Ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жилье, срок его ожидания сократился в 6 раз.

СформированыОСК Северный флот;три армии: общевойсковая, танковая, армия ВВС и ПВО; четыре армейских корпуса; 25 соединений, более 150 воинских частей и организаций, а также 38 воинских частей и подразделений беспилотной авиации.

Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), гарантирующая защиту территории полуострова и интересов России в Черном море.

Сформировано Оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

Восстановлены ремонтные органы в соединениях и воинских частях, возобновлен плановый ремонт вооружения и военной техники на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это позволило довести ее исправность до 94%. Возвращено в строй после ремонта более 14 тыс. единиц вооружения и техники.

Новым шагом в развитии системы управления стало создание Национального центра управления обороной Российской Федерации , который объединяет в единую систему межведомственного взаимодействия 158 федеральных и региональных органов власти, 1 320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Изменены подходы к комплектованиюВооруженных Сил личным составом. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось на 50 тысяч (с 290 до 240 тыс.). Численность военнослужащих по контракту возросла в 2,4 раза — со 162 тысяч человек в 2012 году до 384тысяч в настоящее время. Восстановлен институт прапорщиков и мичманов.

Укомплектованы контрактниками на100%: сержантские и старшинские должности; боевые подразделения бригад специального назначения, бригады (полки) морской пехоты, батальонные тактические группы; должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.

В Вооруженных Силах сформировано 118 батальонных тактических групп, укомплектованных только военнослужащими по контракту.

Соединения и воинские части укомплектованы на 95-100% профессиональнымивоенными кадрами, в каждой бригаде содержится по две батальонные тактические группы, что позволяет немедленно приступить к выполнению задач по предназначению.

Система подготовки офицерских кадров приведена в соответствие с потребностями Вооруженных Сил и включает 36 образовательных учреждений Минобороны России.

В 15 раз возросли темпы строительства военных объектов. Всего за пять лет построено 10 тысяч221 здание и сооружение.

Строительство ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.

В Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. метров, в том числе три уникальных комплексных военных объекта «Арктический трилистник». Продолжается строительство и реконструкция военных аэродромов на архипелаге Земля Франца Иосифа, Новосибирских островах, мысе Шмидта и в районе г. Анадырь

За всю историю освоения Арктики ещё ни одна страна в мире в условиях Крайнего Севера не реализовывала такие масштабные проекты.

Сегодня Российская Армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

Стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают недопущение развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.

На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах.

В 2016 году по инициативе Сергея Шойгу создано движение «Юнармия». За два года в него вступили 208 640 детей и подростков.

По состоянию на 2018 год, 92% россиян положительно относятся к российской армии.