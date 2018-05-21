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Китай завершил испытание самостоятельно разработанного авиадвигателя
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Китай завершил испытание самостоятельно разработанного авиадвигателя 

Свободная пресса 45 минут назад
Фото: Свободная пресса
В Шанхае завершилось рабочее испытание самостоятельно разработанного Китаем прототипа авиадвигателя CJ-1000AX.
Компания AECC Commercial Aircraft Engine — производитель данного двигателя — разработала его для производящегося в Китае большого пассажирского реактивного самолета С919, способного составить конкуренцию ведущим авиалайнерам мира, в том числе разновидностям Airbus и Boeing.
В ходе рабочего испытания двигатель развил скорость вращения до 6,6 тыс. оборотов в минуту, пишет газета «Жэньминь жибао».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай готов к поставке крупнейших в мире гидросамолётов.
Справка «СП»
В декабре 2016 года AECC Commercial Aircraft Engine подписала соглашение о разработке двигательной системы с компанией СОМАС, производящей С919. Сборка двигателя CJ-1000AX была завершена в декабре 2017 года.
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