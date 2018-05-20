СМИ: Индия ведет работу над беспилотными танками и боевыми роботами

НЬЮ-ДЕЛИ , 20 мая. / ТАСС /. Индия приступила к работе над беспилотными танками, самолетами, а также над боевыми роботами. Об этом сообщил журналистам глава департамента по оборонному производству минобороны Индии Аджай Кумар.

"Это подготовка Индии к войне следующего поколения. За искусственным интеллектом будущее. Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет все более и более технологичная, все более и более автоматизированная и роботизированная", — приводит в воскресенье слова Кумара телеканал NDTV.

Он добавил, что правительство страны решило вводить системы искусственного интеллекта в сухопутных войсках, в ВМС и ВВС.

Как сообщил Аджай Кумар, уже создана рабочая группа под председательством главы корпорации Tata Group Натараджана Чандрасекарана. Эта команда разрабатывает проект по разработке и введению систем искусственного интеллекта в оборону страны, который будет реализовываться по модели партнерства между вооруженными силами и предприятиями частного сектора.

Кумар добавил, что в будущих войнах широкое применение получат беспилотные летательные аппараты, корабли, танки и роботизированные боевые машины, отмечает телеканал.