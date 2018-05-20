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В Баку назвали беспочвенным заявление Еревана о работах на госгранице
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В Баку назвали беспочвенным заявление Еревана о работах на госгранице 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 20 мая — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана назвало «безответственным и беспочвенным» заявление армянской стороны о якобы проводимых подразделениями азербайджанской армии инженерных работах на госгранице с Арменией.
Минобороны Азербайджана в воскресенье сообщило о гибели военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией «при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника». В Баку связали инцидент с посещением линии противостояния министрами обороны и иностранных дел Армении. Ереван в свою очередь предупредил Баку, что активизация инженерных работ на армяно-азербайджанской границе приводит к перестрелкам, и, как следствие, жертвам.
"Безответственное и беспочвенное заявление представителя Минобороны Армении об активных инженерных работах, якобы проводимых подразделениями азербайджанской армии на некоторых участках азербайджано-армянской границы с целью улучшения своих позиций, направлено в первую очередь на оправдание и сокрытие провокационных действий армянских вооруженных сил, в результате которых был убит азербайджанский военнослужащий", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В военном ведомстве заявили, что «что обстановка на нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы продолжала оставаться стабильной, пока туда не прибыли министры обороны и иностранных дел Армении, после чего армянские вооруженные силы предприняли провокационные действия».
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