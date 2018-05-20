Ещё
Азербайджан сообщил о гибели своего военного в результате инцидента на границе с Арменией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан сообщил о гибели своего военного в результате инцидента на границе с Арменией 

ТАСС 43 минуты назад
БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о гибели военнослужащего армии страны на нахичеванском участке госграницы с Арменией. Баку обвинил армянскую сторону в провокации.
"20 мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Адиль Татаров", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В минобороны не исключили, что «за совершенной провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, которые и дали указания на осуществление данной провокации».
ТАСС: последние новости
СМИ: Армения в ближайшие месяцы получит российские ЗРК "Тор" Балтийский флот отметил 315-летие Московские курсанты выиграли Кубок министра обороны РФ на военной международной олимпиаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»402
ВСУ доставили в Донбасс «Рапиру»103
Запад предлагает России отказаться от земли и армии776
«Лучший следователь МВД» попалась на взятке60
Порошенко нашел способ ослабить Россию274
Видео
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
10:02
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение