Азербайджан сообщил о гибели своего военного в результате инцидента на границе с Арменией 

БАКУ, 20 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о гибели военнослужащего армии страны на нахичеванском участке госграницы с Арменией. Баку обвинил армянскую сторону в провокации.
"20 мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Адиль Татаров", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В минобороны не исключили, что «за совершенной провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, которые и дали указания на осуществление данной провокации».