Азербайджан сообщил о гибели своего военного в результате инцидента на границе с Арменией

БАКУ , 20 мая. / ТАСС /. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о гибели военнослужащего армии страны на нахичеванском участке госграницы с Арменией . Баку обвинил армянскую сторону в провокации.

"20 мая при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника на нахичеванском участке азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Адиль Татаров", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В минобороны не исключили, что «за совершенной провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, которые и дали указания на осуществление данной провокации».