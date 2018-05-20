В Армении российскую авиабазу ЮВО Эребуни пополнили молодые летчики

В настоящее время командование соединения проводит мероприятия по вводу в строй молодых офицеров и решения их социальных вопросов в соответствии с российским законодательством.

Российскую военную авиационную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении , пополнили выпускники 2018 года из военно-воздушной академии и сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков.

В настоящее время командование соединения проводит мероприятия по вводу в строй молодых офицеров и решения их социальных вопросов в соответствии с российским законодательством.

Перед началом полетов на современных многоцелевых истребителях МиГ-29, ударных Ми-24П и десантно-штурмовых Ми-8МТ вертолетах молодые летчики в течение месяца пройдут адаптационные мероприятия к жаркому климату и высокогорью. В этот же период лейтенанты должны будут сдать теоретические зачеты и медицинскую комиссию для получения допуска к полетам.

На занятиях квалифицированные летчики дают выпускникам рекомендации по основам и правилам полетов на истребительной и армейской авиационной военной технике в условиях высокогорья, ограниченной взлетной площадки и постоянных перепадах температуры и атмосферного давления.

Первые свои полеты молодые летчики российской авиационной военной базы выполнят в Закавказье в ходе одиночной подготовки в июне текущего года.

В летнем периоде обучения, вновь прибывшие офицеры истребительной и армейской авиации, научатся выполнять такие элементы простого и сложного пилотажа, как взлет и посадка на ограниченную площадку, полеты на средних высотах по кругу и по карте под руководством опытных квалифицированных инструкторов в простых метеоусловиях.