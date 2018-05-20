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Новое ЧП с Boeing-737: самолет из-за двигателя не смог вылететь из Пулково
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Новое ЧП с Boeing-737: самолет из-за двигателя не смог вылететь из Пулково
Мир24
37 минут назад
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Фото:
dp.ru
В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет прервал взлет из-з проблем с двигателем, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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