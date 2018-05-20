Новое ЧП с Boeing-737: самолет из-за двигателя не смог вылететь из Пулково

В петербургском аэропорту Пулково пассажирский самолет прервал взлет из-з проблем с двигателем, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ