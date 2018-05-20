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Каким оружием сражались СССР и Германия
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Каким оружием сражались СССР и Германия 

Sputnik Южная Осетия 21 минуту назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Самые массовые виды вооружения Советской армии времен Великой Отечественной войны в сравнении с вооружением фашистской Германии того же периода — в инфографике Sputnik Азербайджан.
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