Ещё
Безумие на бреющем полете: опубликовано видео пролета С-130 в метре от голов военных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безумие на бреющем полете: опубликовано видео пролета С-130 в метре от голов военных 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Транспортный самолет пролетел буквально над головами военных, один из которых даже попытался его коснуться.
В Сети опубликовано видео полета американского транспортного самолета С-130, который пролетает над военнослужащими из Саудовской Аравии так низко, что они практически могут коснуться фюзеляжа рукой. Об этом сообщает издание The Drive.
Бреющий полет тяжелого транспортного самолета, запечатленный на видео, поразил обитателей Сети. Военные, стоящие под проносящимся на огромной скорости С-130, могли погибнуть или получить серьезные травмы.
Тем не менее, они спокойно стояли на месте, а один даже попытался похлопать по нижней части пролетающего транспортника своим головным убором. Еще один в этот момент безмятежно снимал видео.
Американские транспортные самолеты С-130, состоящие на вооружении Саудовской Аравии, активно применяются монархией в Йемене. Ввиду военных действий пилоты получают множество возможностей для летной практики и наработки навыков, которые они демонстрируют в том числе подобным рискованным путем.
ТК «Звезда»: последние новости
Командующий Балтийским флотом на праздновании 315-летия объединения подвел итоги зимнего периода обучения В РВСН пройдет конкурс профессионального мастерства «Воин-ракетчик» Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил военных моряков с Днем Балтийского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»399
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»706
Макрон захотел «решительно» помочь России71
Иностранный журналист удивился Москве «со всех сторон»23
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»188
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
10:02
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
В мире Европа
05:54
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»
Шоу-бизнес
10:02
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»
В мире
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
01:52
Украинского блогера накажут за Крымский мост
Интернет В мире
01:47
Успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой
Происшествия Статьи
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение