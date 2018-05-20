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Экстремальный разворот авианосца сняли на видео
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Экстремальный разворот авианосца сняли на видео 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Американский авианосец показал настоящий дрифт: колоссальная боевая машина двигалась с опасной грацией и в какой-то момент почти легла на левый борт. Впечатляющее видео возможностей одного из самых больших авианосцев мира!
USS Abraham Lincoln относится к авианосцам класса «Нимиц». Длина корабля 332 метра, ширина 77, водоизмещение 97 000 тонн — да кто мог представить, что он вообще способен на такие маневры.
Не зря авианосцы считаются самыми совершенными в мире боевыми кораблями. Вот тут мы подробно описывали, почему их даже утопить почти невозможно.
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