В Приморье проходит двустороннее тактическое учение соединения кораблей охраны водного района главной базы ТОФ

В ходе учения ракетные катера в составе тактических групп провели тренировки по совместному маневрированию, по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и по борьбе за живучесть корабля.

В акватории залива Петра Великого проходит двустороннее тактическое учение бригады кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ). Уже отработаны действия минно-тральной группы по проводке за тралами ракетных кораблей и их развертывание в море.

В ходе учения ракетные катера в составе тактических групп провели тренировки по совместному маневрированию, по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и по борьбе за живучесть корабля. Также выполнены упражнения по постановке радиоэлектронных помех и проведена артиллерийская стрельба по буксируемому морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

В рамках одного из эпизодов учения в полигоне боевой подготовки малые противолодочные корабли «Холмск» и «Усть-Ильимск» совместно с дизельной подводной лодкой из состава Приморской флотилии разнородных сил, отработали комплекс противолодочных задач. В частности, корабли в обеспечении противолодочных вертолётов Ка-27 морской авиации флота осуществили поиск субмарины условного противника и установив координаты ПЛ условно выполнили торпедную стрельбу и фактически произвели залп реактивными глубинными бомбами.

Корабли ТОФ продолжают действовать в полигонах по планам учения.