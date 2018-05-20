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В Казахстане начались антитеррористические учения
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В Казахстане начались антитеррористические учения стран ОДКБ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На базе центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии Казахстана в Алма-Атинской области республики начались тактико-специальные учения "Кобальт-2018" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.
"Военно-политическая обстановка в мире и в зоне ответственности ОДКБ расценивается главами наших государств как напряжённая. В связи с чем в последние два года было принято несколько решений советом коллективной безопасности по усилению потенциала системы коллективной безопасности по противодействию вызовам и угрозам нашим государствам", — сказал на открытии учений заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.
По его словам, одной из составляющих этой работы является поддержание высокой боевой готовности специальных подразделений правоохранительных органов и специальных служб к решению задач по предназначению.
Темой трехдневных учений является "Планирование и проведение специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований". Активная фаза учений намечена на 22 мая.
Ранее сообщалось, что командовать группировкой, куда войдут подразделения Росгвардии, МВД России, национальной гвардии Казахстана, МВД Киргизии, Таджикистана, а также руководство полиции Армении, будет заместитель главнокомандующего нацгвардией Казахстана генерал-майор Альберт Маткаримов.
В течение трех дней более 700 спецназовцев отработают все этапы специальной операции — от обнаружения незаконного вооруженного формирования до полной нейтрализации условных террористов.
В учениях будут задействованы свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также до пяти единиц авиационной техники, более 500 единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно будут использоваться для разведки беспилотные летательные аппараты.
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