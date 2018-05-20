СМИ: Армения в ближайшие месяцы получит российские ЗРК «Тор»

ЕРЕВАН , 20 мая. / ТАСС /. Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор». Об этом в субботу вечером со ссылкой на источники в минобороны республики сообщили в эфире телепрограммы «Зинуж» ("Вооруженные силы") Первого государственного телеканала Армении.

"Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», — сказал ведущий программы.

Боевые возможности этих систем прокомментировал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян. «Система „Тор“ — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — рассказал Погосян в эфире программы.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» разработан для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха. ЗРК способен бороться против различных видов ракет, беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.