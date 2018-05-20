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Армения рассказала о поставках ЗРК «Тор» из России
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Армения рассказала о поставках ЗРК «Тор» из России 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», сообщил Первый государственный телеканал Армении со ссылкой на источники.
По словам ведущего телепрограммы «Зинуж» («Вооруженные силы»), ЗРК «Тор» появятся в Армении через несколько месяцев.
«Система «Тор» — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — сказал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян.
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