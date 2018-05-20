Армения рассказала о поставках ЗРК «Тор» из России

Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», сообщил Первый государственный телеканал Армении со ссылкой на источники.

По словам ведущего телепрограммы «Зинуж» («Вооруженные силы»), ЗРК «Тор» появятся в Армении через несколько месяцев.

«Система «Тор» — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — сказал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян.