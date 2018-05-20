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Свыше ста разработанных Китаем турбовинтовых самолетов MA60 и MA600 были поставлены заказчикам
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Свыше ста разработанных Китаем турбовинтовых самолетов MA60 и MA600 были поставлены заказчикам 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 мая /Синьхуа/— Свыше 100 турбовинтовых самолетов MA60 и MA600 китайского производства уже были поставлены заказчикам, в том числе 57 самолетов — зарубежным клиентам.
Как сообщила в субботу Китайская корпорация авиационной промышленности /AVIC/, по состоянию на конец апреля этого года переданные заказчикам самолеты MA60 и MA600 совершили более 420 тыс. взлетов и посадок и 460 тыс. часов налета.
К настоящему времени такие самолеты курсируют примерно по 300 авиамаршрутам и перевезли более 11 млн пассажиров.
Турбовинтовые самолеты MA60 и MA600, разработанные и произведенные Сианьской самолетостроительной компанией AVIC, предназначены для выполнения региональных полетов.
MA60, в качестве первой модели в серии MA, стал первым региональным турбовинтовым самолетом малой дальности, изготовленным Китаем в соответствии с международными критериями летной годности. Он был создан для коротких взлетно-посадочных полос. А MA600 является усовершенствованной версией модели MA60.
В настоящее время Сианьская самолетостроительная компания AVIC разрабатывает новую модель серии MA — MA700, которая находится в стадии детального проектирования, и ее первый полет ожидается к 2019 году.
На сегодняшний день AVIC уже получила заказы на 185 высокоскоростных турбовинтовых региональных самолетов MA700 от 11 компаний из Китая и других стран мира. -0-
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