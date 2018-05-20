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В Кубинке пройдет первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения российского производства
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В Кубинке пройдет первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения российского производства 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии, которое предусмотрено Договором по открытому небу, примут участие представители 20 государств-участников из Европы, США и Канады.
В период с 21 по 29 мая Российская Федерация проведет первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения отечественного производства. Об этом сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Данное мероприятие предусмотрено Договором по открытому небу и является предварительной демонстрацией технических возможностей самолета и аппаратуры наблюдения. В мероприятии примут участие представители 20 государств-участников из Европы, США и Канады.
Российская Федерация — единственная из 34 государств-участников, кто использует цифровые аэрофотокамеры в Договоре. Так уже более трех лет Министерство обороны Российской Федерации активно использует самолеты наблюдения Ан-ЗОБ и Ту-154М Лк-1 с цифровым оборудованием для выполнения полетов над территориями европейских стран, а также над США и Канадой.
Принятие на вооружение нового типа самолета наблюдения Ту-214ОН является продолжением работы по внедрению современных оптико-электронных систем наблюдения в Договор. По нашим оценкам ввод в строй нового самолета значительно расширит наши возможности по планированию и эффективному выполнению наблюдательных полетов над территориями государств-участников Договора.
При этом следует отметить, что самолет Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства сможет применяться как в интересах Минобороны России, так и народного хозяйства (экологический мониторинг окружающей среды, предупреждение техногенных катастроф и слежение за чрезвычайными ситуациями).
Развивая и модернизируя Договор, Российская Федерация в очередной раз подтверждает свою приверженность его фундаментальным основам и заинтересованность в долгосрочном и эффективном функционировании этого технически сложного соглашения в области контроля над вооружениями.
В ходе мероприятия по предварительному освидетельствованию, которое пройдет на подмосковной авиабазе Кубинка, иностранным специалистам ходе наземного осмотра и демонстрационных полетов будут продемонстрированы конструктивные особенности самолета Ту-214ОН и установленной на нем аппаратуры наблюдения, а также будут проведены и другие процедуры, предусмотренные Договором.
Кроме того, иностранные инспекторы смогут детально ознакомиться с наземным комплексом обработки цифровой информации и получат возможность встретиться с разработчиками самолета и аппаратуры наблюдения. Это позволит разрешить все технические и процедурные вопросы, которые могут возникнуть у наших зарубежных коллег.
Результаты этого международного мероприятия станут фундаментом для основного освидетельствования самолета Ту-214ОН, проведение которого запланировано на сентябрь этого года.
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