На Украине завершились испытания ракетного комплекса «Скиф» 

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На Украине завершились финальные испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», сообщает в Facebook киевское конструкторское бюро «Луч».
На опубликованных кадрах показан запуск учебных и боевых ракет.
Как отмечается в публикации, завершающий этап испытаний проводился в Черниговской области с присутствием «представителей заказчика».
"Все назначенные цели были успешно поражены", — говорится в сообщении.
ПТРК «Скиф» — экспортная версия украинского «Стугна-П». Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. По словам разработчиков, сама ракета не изменилась.