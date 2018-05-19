На Украине завершились испытания ракетного комплекса «Скиф»

МОСКВА , 19 мая — РИА Новости . На Украине завершились финальные испытания противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», сообщает в Facebook киевское конструкторское бюро «Луч».

На опубликованных кадрах показан запуск учебных и боевых ракет.

Как отмечается в публикации, завершающий этап испытаний проводился в Черниговской области с присутствием «представителей заказчика».

"Все назначенные цели были успешно поражены", — говорится в сообщении.

ПТРК «Скиф» — экспортная версия украинского «Стугна-П». Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. По словам разработчиков, сама ракета не изменилась.