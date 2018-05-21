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Вертолет-беспилотник впервые доставил груз американским морским пехотинцам
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Вертолет-беспилотник впервые доставил груз американским морским пехотинцам 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Автономная аэронавигационная система AACUS (Aurora Flight Service Autonomous Aerial Cargo Utility System) стала более совершенной: оснащенный ею вертолет UH-1H автономно доставил военный груз весом 236 кг (вода, бензин, средства связи и пр.) в авиационный наземный боевой центр морской пехоты США Twentynine Palms в Калифорнии. AACUS — это автономная полетная система, способная превращать существующие армейские вертолеты в беспилотники. Цель проекта — предоставить вооруженным силам США поддержку в районах боевых действий с минимальной опасностью для участвующих в этом экипажей.
В системе используются встроенные датчики, с помощью которых солдаты с минимальным уровнем подготовки, используя специальное портативное устройство, смогут вызвать вертолет-беспилотник. Прибыв в указанный район, он самостоятельно оценит уровень безопасности с помощью бортовых датчиков и выберет место приземления.
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