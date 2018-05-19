ТАНТК ведет переговоры о поставке 10 самолетов Бе-200 в США для тушения лесных пожаров

РОСТВ-НА-ДОНУ, 19 мая. / ТАСС /. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева ведет переговоры по поставке десяти самолетов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров в США . Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор — генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Юрий Грудинин.

"Мы сейчас очень активно работаем с американцами по поставке Бе-200. У них Калифорния горит

часто. Мы сейчас с ними должны заключить контракт — речь идет о 10 самолетах", — сказал он.

Китай. Ранее сообщалось, что контракт на поставку таких самолетов подписали Россия

Самолет-амфибия Бе-200 предназначен для тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Также самолет может выполнять грузопассажирские перевозки, поисково-спасательные работы, экологический мониторинг, патрулирование морских границ.

Производство российских самолетов-амфибий в КНР, Франции и США ТАНТК также рассматривает возможность локализации производства самолетов-амфибий Бе-103 в Китае, Франции и США.

"Мы сейчас рассматриваем, в том числе, лицензионное производство на территории третьих стран. Да, Бе-103 [планируют частично локализовать производство]. Это Китай, Франция и сейчас планируем выход на рынок Америки, так как там развита такого класса авиация", — сказал Юрий Грудинин.

Многоцелевой легкий самолет-амфибия Бе-103 предназначен для выполнения грузовых и пассажирских перевозок. По желанию заказчика может быть установлен автопилот, система спутниковой навигации, метеолокатор. Во всех вариантах возможна установка второго поста управления для второго пилота (инструктора). Бе-103 спроектирован в соответствии с нормами летной годности АП-23 (Россия) и FAR-23 (США).