Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2»

Основу огневой мощи гаубицы составляет орудие калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десять выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

В недавно сформированное артиллерийское соединение, дислоцированное в Московской области , поступят на вооружение 12 новейших самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-СМ2».

Гаубица «Мста-СМ2» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ2» составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десять выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.