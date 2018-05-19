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Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2»
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Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основу огневой мощи гаубицы составляет орудие калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десять выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
В недавно сформированное артиллерийское соединение, дислоцированное в Московской области, поступят на вооружение 12 новейших самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-СМ2».
Гаубица «Мста-СМ2» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.
Основу огневой мощи 2С33 «Мста-СМ2» составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десять выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
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