Ещё
Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учения в Кольском заливе был протрален фарватер, по которому надводные корабли и суда обеспечения смогли безопасно выдвинуться из пунктов базирования в Баренцевом море.
Сегодня минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в составе базовых тральщиков «Коломна» и «Котельнич» отработала учебный эпизод по выводу надводных сил из пунктов базирования флота.
Перед тральщиками была поставлена учебная задача по противоминному обеспечению вывода из-под удара условного противника надводных кораблей и судов обеспечения Северного флота, находившихся в главной базе. Корабельная тральная группа протралила фарватер в Кольском заливе, по которому надводные корабли и суда обеспечения смогли безопасно выдвинуться из пунктов базирования в Баренцевом море.
На этапе развертывания ударных сил Северного флота, корабельная тральная группа обеспечила выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск».
В ходе данного эпизода особое внимание уделяется отработке слаженности действий экипажей кораблей и безопасности маневрирования при прохождении узкостей.
Вывод надводных сил из пунктов базирования флота проходил в ходе подготовки к практическим занятиям со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в рамках которых состоится показ боевых возможностей Северного флота.
ТК «Звезда»: последние новости
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил военных моряков с Днем Балтийского флота Многоликий Flanker: династия крылатых хищников Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» пройдет под Рязанью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров отменил важные визиты22
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»464
США планируют засудить Россию158
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»63
«Вторжение в Россию станет кошмаром»597
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:03
Крымский мост ударил Порошенко
В мире Украина
03:03
Лавров отменил важные визиты
Политика Латинская Америка
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
01:49
Эксперт разъяснил напутствие Путина Асаду
Политика Экономика
04:19
«Красаучик»: Ярош помог ДНР вычислить убийц Мамая
Украина В мире
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение