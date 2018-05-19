Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота

В рамках учения в Кольском заливе был протрален фарватер, по которому надводные корабли и суда обеспечения смогли безопасно выдвинуться из пунктов базирования в Баренцевом море.

Сегодня минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ( СФ ) в составе базовых тральщиков «Коломна» и «Котельнич» отработала учебный эпизод по выводу надводных сил из пунктов базирования флота.

Перед тральщиками была поставлена учебная задача по противоминному обеспечению вывода из-под удара условного противника надводных кораблей и судов обеспечения Северного флота, находившихся в главной базе. Корабельная тральная группа протралила фарватер в Кольском заливе, по которому надводные корабли и суда обеспечения смогли безопасно выдвинуться из пунктов базирования в Баренцевом море.

На этапе развертывания ударных сил Северного флота, корабельная тральная группа обеспечила выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск».

В ходе данного эпизода особое внимание уделяется отработке слаженности действий экипажей кораблей и безопасности маневрирования при прохождении узкостей.