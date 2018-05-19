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Ростовский авиазавод поставил четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС для МЧС России
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Ростовский авиазавод поставил четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС для МЧС России 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева в 2018 году поставил четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС для нужд МЧС России, в производстве находятся еще два таких самолета. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор — генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Юрий Грудинин.
"Мы уже поставили четыре самолета в МЧС, за моей спиной стоит пятый самолет, дальше — шестой самолет в рамках контракта, заключенного с МЧС России", — сказал он.
По словам Грудинина, завод планирует заключить новый контракт с МЧС еще на шесть самолетов, «заключение контракта — в 2018 году, с поставкой по определенному графику».
Также генеральный конструктор сообщил, что сейчас заложено пять самолетов в следующую серию для нужд Минобороны РФ. «Очень близки к заключению контракта, но, тем не менее, самолеты уже находятся в производстве. Мы сейчас определяем график поставки самолетов с Минобороны», — добавил он.
Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия. Он предназначен для тушения пожаров, а при незначительном переоборудовании может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, доставки спецкоманд, перевозки грузов, несения санитарной службы, контроля экологической обстановки.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны Российской Федерации.
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