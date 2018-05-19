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Более 200 экспонатов представили военные рационализаторы на выставке в Ростове-на-Дону
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Более 200 экспонатов представили военные рационализаторы на выставке в Ростове-на-Дону 

ТАСС 41 минуту назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Ружье для борьбы с беспилотниками, варианты морской маскировки и сотни других инновационных проектов представили на выставке военных изобретателей и рационализаторов Южного военного округа. Об этом сообщает окружная пресс-служба.
"Выставка инноваций военнослужащих объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа собрала более 200 экспонатов, многие из которых внедрены или готовятся к внедрению в производство", — отметили в пресс-службе.
В частности, моряки-каспийцы представили макет района перспективного базирования флотилии в Дагестане, а также новые варианты маскировки в Каспийске стационарных и плавучих причалов кораблей.
Специалисты радиоэлектронной борьбы продемонстрировали опытный образец ружья для борьбы с радиоуправляемыми авиационными моделями, позволяющее за сотни метров нейтрализовать управление беспилотниками.
Военные инженеры оборудовали стенд с самодельными взрывными устройствами, применяемыми экстремистами и террористами, начиная от 90-х годов прошлого столетия до обнаруженных при разминировании объектов в Сирии.
Однодневная выставка организована в окружном доме офицеров в рамках работы Военного совета округа.
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