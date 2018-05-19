Уникальные устройства — элементы ядерного щита СССР — выставят в музее НПО автоматики

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 мая. Специально к «Ночи музеев-2018» в екатеринбургском НПО автоматики (НПОА, предприятие Роскосмоса ) рассекретили два уникальных устройства, которые сыграли важную роль в создании ядерного щита Советского Союза. Как сообщили в пресс-службе НПОА, гости музея смогут увидеть пульт запуска морских баллистических ракет и гироплатформу, а также узнать историю развития отечественного ракетостроения.

"Главной новинкой экспозиции станет гироплатформа, созданная в 1960-х годах для системы управления одной из модели БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок — прим. ТАСС ). Ее уникальность заключается в том, что советские конструкторы впервые в мире установили на гиростабилизированной платформе астродатчик — телескоп, определяющий координаты звезд, сравнивающий их с расчетными данными и выдающий информацию для корректировки траектории полета", — отметили на предприятии. Второй экспонат — это пульт управления морскими ракетами, который также устанавливался на подводных ракетоносцах. С его помощью проводился контроль за предстартовой подготовкой, комплексной проверкой и осуществлялся старт ракет. Кроме того, в экспозиции будет представлен масштабный макет космодрома Куру во Французской Гвиане. Хранители музея расскажут и покажут все этапы предстартовой подготовки. В финале каждой из экскурсий гости музея увидят интерактивный запуск ракеты-носителя «Союз-2»

Также участников «Ночи музеев» экскурсоводы познакомят с историей НПО автоматики и расскажут об одном из создателей ядерного щита СССР, главном конструкторе предприятия — выдающемся ученом, герое Социалистического труда, лауреате Ленинской и Государственных премий СССР, академик еАН СССР Николае Александровиче Семихатове, которого считают главным конструктором систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск.

Как отмечают в пресс-службе, бесплатные экскурсии в Музей космонавтики и ракетно-космической техники АО «НПО автоматики им. Академика Н. А. Семихатова» по адресу Мамина-Сибиряка, 145 будут проходить каждый час, с 11:00 и до 18:00.

О предприятии:

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Создает системы управления новейшей российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.

Музей НПОА — музейно-выставочный комплекс, состоящий из пяти площадок общей площадью около 500 кв метров с фондом свыше тысячи экспонатов. Основные экспозиции музея размещены на территории предприятия — в Доме промышленности, который сам по себе является экспонатом №1, представляя собой памятник истории и архитектуры федерального значения.